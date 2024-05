Sunrise erhöht Internetgeschwindigkeit um das Zweieinhalbfache

Gute News für alle Kunden des Internet-Providers Sunrise: Wie das Unternehmen bekannt gibt, profitieren Kunden, die über das hybride Glasfaser-Kabelnetz (HFC) ans Internet angeschlossen sind, von einem massiven Tempo-Upgrade. Konkret wird die Geschwindigkeit ab August 2024 von bis dato 1 Gbit/s auf 2.5 Gbit/s erhöht. Die Verbesserung des Angebots tritt ohne Mehrkosten oder sonstiges Zutun seitens Kunden in Kraft. Damit die Kunden das Tempo zu Hause auch wirklich auskosten können, zeigt sich Sunrise gleich doppelt in Spendierlaune. Sollte ein Kunde feststellen, dass die Geschwindigkeit aufgrund der WLAN-Situation zu Hause stark vom theoretischen Maximum abweicht, schenkt Sunrise einen Smart Wifi Pod, der das WLAN-Signal verstärkt.Das verbesserte Highspeed-Internet unterstützt gemäss Mitteilung die Wachstumspläne des Unternehmens. Zudem möchte Sunrise mit diesem Schritt auch die Kundentreue festigen. André Krause, CEO von Sunrise , fasst den Schritt wie folgt zusammen: "Schnelles und zuverlässiges Internet ist ein Grundbedürfnis. Deshalb werden wir die Internetgeschwindigkeit auf unserem hybriden Glasfaser-Kabelnetz, an das rund 80 Prozent der Schweizer Haushalte angeschlossen sind, mehr als verdoppeln. Damit sind wir der Konkurrenz einen grossen Schritt voraus und bringen die digitale Entwicklung mit unserer Konnektivität weiter voran – in allen Regionen der Schweiz." (dok)