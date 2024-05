Sharepoint bekommt Video Pages

In Sharepoint ist es fortan möglich, Video-zentrierte Seiten zu erstellen, Microsoft lanciert dafür die sogenannten Sharepoint Video Pages. Dabei handelt es sich um Templates, die sowohl in Sharepoint als auch in Stream zur Verfügung stehen.Via Stream wird es dafür eine neue Option im Share-Menü recht oben am Video geben, mit dem direkt ein neuer Video-Post erstellt werden kann (siehe Bilderstrecke). Im Anschluss können weitere Elemente wie der Template-Typ oder auf der Page einzubindende Dokumente ausgewählt und angehängt werden. Auf Sharepoint sind die neuen Video-Templates derweil über den Page and News Ttemplate Picker zu finden. Zum Abschluss kann die Sharepoint-Seite wie gewohnt angepasst und publiziert werden.Das Feature wurde bereits an einzelnen Kunden ausgerollt, bis Ende Juni sollten dann alle Kunden in den Genuss der neuen Video Pages für Sharepoint kommen. Weiter will Microsoft in Zukunft weitere Video Templates bereitstellen und künftig auch die Nutzung von Custom Templates ermöglichen. (win)