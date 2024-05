Sony stellt neues Top-Smartphone Xperia 1 VI vor

Sony hat ein neues Flaggschiff-Smartphone im Angebot. Das neue Modell Experia 1 VI besticht vor allem durch seine Kameras sowie die Möglichkeit, Bilder mit integrierter KI-Technologie aufzuwerten. Das neue Modell verfügt über ein Objektiv mit optischem Telezoom, das mit einer Brennweite von 85 bis 170 mm und einem Zoomfaktor von bis zu 7,1 aufwartet. Der Hauptkamera zur Seite gestellt wird ein 22 mm Weitwinkelobjektiv. Die mit den Kameras geschossenen Bilder werden direkt und automatisch von der integrierten Sony-KI verarbeitet. Der Hersteller verspricht, rauschfreie Bilder und Videos, hohen Dynamikumfang und kinoreife Farbdarstellung. Sony wagt sogar den Vergleich zu Vollformatkameras.Als Prozessor fungiert beim Xperia 1 VI ein Snapdragon 8 Gen3, für den Arbeitsspeicher stehen 12 GB und für den Hauptspeicher 256 GB zur Verfügung. Das OLED-Display löst mit 1080 * 2340 Pixel auf und bietet ein Bildwiederholfrequenz von 120 Hz. Audio-Fans dürfen sich freuen, dass Sony am 3,5-mm-Anschluss für Kopfhörer festhält. Mit dem 5000 mAh-Akku verspricht der Hersteller eine Laufzeit von bis zu zwei Tagen. An der Steckdose können in 30 Minuten 50 Prozent nachgeladen werden. Das Gerät ist ab sofort vorbestellbar, der reguläre Verkauf startet ab Juni. Der Preis beträgt 1399 Franken. (dok)