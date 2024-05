Salt eröffnet bislang grössten Store an Zürcher Bahnhofstrasse

Salt hat an der Bahnhofstrasse in Zürich seinen Flagship-Store "Home of Salt" eröffnet, wie der Provider ihn nennt. Das Aushängeschild des Mobilfunkanbieters befindet sich drei Gehminuten vom Zürcher Hauptbahnhof entfernt und erstreckt sich über eine Fläche von 117 Quadratmeters, was ihn zum grössten Store des Telcos in der Schweiz macht. Salt verspricht seinen Kunden ein "weiträumiges und erfrischendes" Einkaufserlebnis. Durch die exponierte Lage hofft Salt ausserdem, dass nicht nur Bestandskunden, sondern auch potenzielle Neukunden den Store betreten.Max Nunziata, CEO von Salt , sagt angesichts der Eröffnung, dass man das Handelsnetz weiter ausbauen möchte: "Die Eröffnung unseres Flagship-Stores in einer der prominentesten Strassen der Welt unterstreicht, wie wichtig uns nebst dem Online-Verkauf auch der traditionelle Ladenverkauf ist, um die Kunden zu bedienen, die einen hochwertigen und persönlichen Service erwarten. Wir werden unser Einzelhandelsnetz weiter ausbauen, insbesondere in der Deutschschweiz." (dok)