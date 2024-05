Einfügen in Word jetzt standardmässig ohne Formatierungen möglich

Wer bis anhin Text in Word hineinkopiert hat, hatte nicht selten mit Formatierungen zu kämpfen, die übernommen wurden. Nun gibt Microsoft endlich die Möglichkeit, Inhalte per Default ohne Formatierung einzufügen. In einem Insider-Blog-Eintrag erklärt Microsoft die Neuerung.Per Default ist demnach die Option "Formatierung zusammenfügen" eingestellt, bei der weder Schriften noch Schriftgrössen oder Farben übernommen werden, sondern lediglich Auflistungen oder Basis-Formatierungen wie kursiv oder fett. Wer möchte, kann über "Datei" -> "Optionen" -> "Erweitert" und dann unter "Ausschneiden, Kopieren und Zusammenfügen" auch auswählen, dass nur der Text komplett ohne Formatierung übernommen wird. Bis anhin musste man dazu das Kürzel STRG+Shift+V oder Powertoys verwenden. Wer möchte, kann Text zudem auch weiterhin inklusive Formatierungen einfügen, die entsprechende Option steht ebenfalls bereit.Die neue Einfügeoption ist verfügbar auf Word für Windows mit Version 2405 (Build 17624.20000) – ersichtlich über "Datei" -> "Konto". In der Web- oder Mac-Version ist es noch nicht möglich, die Default-Paste-Option anzupassen. (mw)