Chef der Ransomware-Gruppe Lockbit identifiziert

"Das tatsächliche Ausmass der Kriminalität von Lockbit war bisher nicht bekannt, aber Daten aus ihren Systemen zeigten, dass zwischen Juni 2022 und Februar 2024 mehr als 7000 Angriffe über ihre Dienste durchgeführt wurden", so die NCA. Diese zielten unter anderem auf Krankenhäuser und andere Gesundheitseinrichtungen ab. Der Gesamtschaden beläuft sich demnach auf über 500 Millionen Dollar. Allerdings weist die Behörde auch darauf hin, dass die Gruppe in den letzten Monaten versucht hat, sich neu zu formieren. Die NCA geht jedoch davon aus, dass sie derzeit nur über eine begrenzte Kapazität verfügt und die globale Bedrohung deutlich zurückgegangen ist.Khoroshev soll sich nun für seine mutmassliche Arbeit als Erfinder, Entwickler und Administrator der Ransomware vor Gericht verantworten müssen. Zudem wurden gegen ihn Sanktionen ausgesprochen. Damit ist es laut einem Bericht von "Spiegel" auch untersagt, jegliche Transaktionen mit Khoroshev durchzuführen, was die Zahlung von Lösegeld einschliessen soll. Unternehmen, die Opfer von Lockbit werden, müssten daher mit Geldstrafen rechnen, wenn sie zahlen wollen. (sta)