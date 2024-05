Chinesische Betrügerbande für mehr als 75'000 Fake-Shops verantwortlich

Die kriminelle Organisation BogusBazaar ist für mindestens 76‘000 Fake-Shops verantwortlich. Das schreibt unter anderem "Die Zeit" auf Basis von Daten der Cybersicherheitsfirma SR Labs. Laut den Security-Experten nutzt die Gruppe eine Software, die halbautomatisch Shops erstellt und unter abgelaufenen Domains anlegt. Die bestehende Historie der Domains lässt die Seiten bei Google nicht so schnell als Fälschungen auffliegen. Die Shops bieten anschliessend Markenartikel zu extrem günstigen Preisen an. Bestellte Produkte erreichten die Käufer jedoch nicht, es kamen völlig falsche Billigwaren an oder der Bestellprozess endete mit einer Fehlermeldung. Stattdessen erbeuteten die Kriminellen Kreditkartendaten samt der dreistelligen Sicherheitsnummer.Laut den Informationen von SR Labs wurden bereits 850‘000 Menschen Opfer der Fake-Shops, vor allem in Westeuropa und den USA. So kommen jeweils deutlich über 100‘000 Betroffene aus Frankreich, den USA und aus Deutschland. Aber auch die Schweiz ist mit 14‘000 Fake-Shop-Opfern vertreten.