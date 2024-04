Windows Photos bekommt Integration für Microsoft Designer

Windows Photos bekommt einen direkten Draht zum neuen Cloud-basierten Gestaltungs-Tool Microsoft Designer. Damit können Bilder direkt aus der Photos App in Microsoft Designer geladen und dort weiter bearbeitet werden. Das neue Feature ist in einem Insider-Build im Canary- und Dev-Channel zu finden, aktuell wird es an eine Reihe von Testnutzern ausgerollt – unter den Zielländern soll sich die Schweiz laut aktuellen Informationen jedoch noch nicht befinden.Somit erhält Windows Photos einen neuen Button in der Toolleiste oben, mit dem das geöffnete Bild direkt an Microsoft Designer übertragen und darin geöffnet wird. Designer selbst wurde im Oktober 2022 erstmals vorgestellt und ist nach wie vor im Preview-Status an dieser Stelle online verfügbar. Geboten werden zahlreiche KI-Features wie automatisiertes Freistellen von Bildern. Aber auch viele GenAI-Features wie die KI-unterstützte Hintergrundgenerierung sind verfügbar. (win)