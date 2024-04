3,2-Gigapixel-Kamera steht für Universum-Zeitraffer bereit

Das National Accelerator Laboratory der Universität Stanford/Kalifornien (SLAC) hat den Zusammenbau einer Digitalkamera mit dem Namen Legacy Survey of Space and Time (LSST) fertiggestellt. Das Gerät verfügt über eine Linse mit 1,57 Meter Durchmesser, 201 CCD-Sensoren mit einer Auflösung von je 16 Megapixel und wiegt 3 Tonnen. Zusammengefasst erbringt das Sensorfeld eine Auflösung von 3200 Megapixel beziehungsweise 3,2 Gigapixel. Einige Mitglieder des SLAC arbeiten seit mehr als 20 Jahren an dem Projekt.Ihren definitiven Standort wird die LSST-Kamera im Vera-C.-Rubin-Observatorium in Chile auf 2647 Meter über Meer erhalten. Dort soll sie, unterstützt durch ein Teleskop mit 8,4-Meter-Spiegel, ab 2025 während über zehn Jahren regelmässig innert jeweils drei bis vier Nächten den gesamten Nachthimmel fotografieren. Auf diese Weise soll über die Gesamtbetriebsdauer hinweg die bisher grösste Zeitrafferaufnahme des von der Erde aus sichtbaren Universums entstehen. Pro Nacht fallen dabei Bilddaten im Volumen von 20 Terabyte an. (ubi)