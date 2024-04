ChatGPT kann nun auch ohne Account genutzt werden

Wer ChatGPT bis anhin verwendet wollte, musste im Minimum einen kostenlosen Account anlegen. Das soll nun ändern. ChatGPT-Entwickler OpenAI hat angekündigt, dass man die Generative KI künftig auch nutzen kann, ohne sich in irgendeiner Form anmelden zu müssen. Man rolle die Account-freie Nutzung schrittweise aus, erklärt OpenAI via Blog – ohne Angaben zu machen, in welchen Regionen gestartet und wie rasch der Roll-out geschehen wird.Im selben Blog weist OpenAI auch darauf hin, dass die gestellten Anfragen an ChatGPT genutzt werden, um die AI-Modelle weiter zu trainieren – was letztlich auch der Hauptgrund für die Öffnung sein dürfte. Allerdings: Auch ohne Account habt man die Möglichkeit, die Nutzung der Eingaben zu Trainingszwecken über die Einstellungen zu unterbinden.Funktional muss man gewisse Einschränkungen in Kauf nehmen, wie unter anderem "Techcrunch" schreibt . So kann man beispielsweise keine Chats speichern oder teilen, zudem sind sogenannte Custom Instructions – also die personalisierte Nutzung von ChatGPT – nicht möglich. Und: Ohne Account kriegt man "nur" Zugriff auf das GPT-3.5-Modell, während mit Account auch Zugang zu GPT-4 möglich ist. (mw)