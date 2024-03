Stadt Zürich definiert Digitalisierungsziele bis 2040

Die Stadt Zürich hat ein Dokument publiziert, in welchem sie die Digitalisierung und die konkreten Ziele bis zum Zeithorizont 2040 darlegt . Im ersten Ziel legt die Stadt fest, dass städtische Angebote und Leistungen durchgehend online zur Verfügung stehen sollen. Das zweite Ziel besagt, dass die Digitalisierung an den Bedürfnissen der Nutzer, sprich den Einwohnern, orientiert sein muss. Das dritte Ziel lautet, dass der Zugang zu den Dienstleistungen einfach sein soll und Personendaten geschützt werden. Das vierte Ziel beinhaltet den Wunsch der Stadtverwaltung, dass die Datensätze der Stadt grundsätzlich öffentlich zugänglich sein sollen. Ausnahmen hierzu betreffen schützenswerte Daten. Ziel Nummer fünf schreibt vor, dass die Digitalisierungskompetenzen der städtischen Angestellten kontinuierlich gesteigert werden sollen. Ziel Nummer sechs schliesslich besagt, dass Kooperationen mit anderen Gemeinden und dem Kanton die Effizienz steigern sollen.Darüber hinaus hat die Stadt ausserdem vier Schwerpunkte definiert, wie die Digitalisierung weiter voranschreiten soll. Der erste Schwerpunkt schreibt vor, dass alle Digitalisierungsansätze einen bleibenden Mehrwert bieten sollen. Dies wird angestrebt, indem der Mensch in den Mittelpunkt gesetzt wird. Schwerpunkt Nummer zwei lautet "zukunftsfähige Kompetenzen". Damit meint die Stadt, dass ihre Angestellten über das nötige Know-how und die entsprechende Sensibilität verfügen, um die Dienstleistungen erbringen zu können. Im Schwerpunkt drei ist von vernetzter Zusammenarbeit die Rede. Konkret meint die Stadt damit, dass die Verwaltung, die Einwohner, die Wirtschaft sowie Politiker gemeinsam und vernetzt arbeiten. Der vierte Schwerpunkt schreibt einen verantwortungsvollen Technologieansatz vor. Die Stadt präzisiert, dass die IT-Systeme die Daten und den unterbruchfreien Betrieb gewährleisten können. Alle Daten müssen entsprechend ihrem Status geschützt sein. (dok)