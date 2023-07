Start-up-Ranking: Sechs Schweizer Städte unter den europäischen Top 100

Start-up-Ranking: Sechs Schweizer Städte unter den europäischen Top 100

(Quelle: Depositphotos )

5. Juli 2023 - Zürich steht in diesem Jahr auf Platz 12 der besten europäischen Städte für Start-ups. Weitere fünf Schweizer Städte finden sich ebenfalls in den Top 100.

Die Plattform Hellosafe hat mittels dem sogenannten Start-up Blink Ranking die 100 besten Länder und die 1000 besten Städte weltweit für Start-ups in diesem Jahr analysiert. Dabei schaffen es sechs Schweizer Städte in die Top 100 für Start-ups in Europa. Zürich liegt auf Rang 12, Lausanne auf Rang 23 und Genf auf Rang 24. Auf den Rängen 27 und 28 finden sich Zug und Basel, während Bern auf Rang 97 zu liegen kommt. Komplettiert werden die nationalen Top 10 von Lugano, St. Gallen, Neuenburg und Luzern. An der Spitze der europäischen Rangliste liegt London, deutlich vor Paris, Berlin, Stockholm und Amsterdam. Dahinter liegen München, Barcelona, Helsinki, Madrid, Dublin und Kopenhagen.



Im Ländervergleich liegt die Schweiz an 11. Stelle weltweit und hat im Vergleich zu 2022 einen Platz gutgemacht. Hier liegt die USA klar an der Spitze, vor UK, Israel, Kanada, Schweden, Singapur, Deutschland, Frankreich, Australien und den Niederlanden.

Die jährliche Start-up-Blink-Rangliste der besten Länder und Städte für Start-ups basiert auf drei Hauptfamilien von Kriterien – und zwar in Bezug auf das Geschäftsumfeld an jedem Ort (u.a. Geschwindigkeit des Internets, Investitionen in F&E, Niveau von Unis und der englischen Sprache, Anzahl Patente pro Kopf und weitere) sowie auf quantitativen (u.a. Anzahl Start-ups, Anzahl Inkubatoren, Anzahl Start-up-Meet-ups etc.) und qualitativen Kriterien (u.a. Präsenz von multinationalen Unternehmen, Präsenz von Forschungs- und Entwicklungszentren, Investitionen des privaten Sektors, Anzahl der Beschäftigten pro Start-up und weitere). (mw)