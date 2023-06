Newco ermöglicht digitale Firmengründung

(Quelle: Newco)

8. Juni 2023 - Schluss mit Notarbesuchen und Papierkrieg bei Firmengründungen: Das Schweizer Start-up Newco ermöglicht mit Hilfe elektronischer Signaturen eine digitale Firmengründung.

Das Schweizer Start-up und Legaltech-Unternehmen Newco hat eine Plattform entwickelt, welche die digitale Firmengründung sowie den damit verbundenen Eintrag ins Handelsregister in der Schweiz ermöglicht. Aufgrund einer automatisierten Identitätsprüfung können Nutzer und Notare nun Gründungsdokumente mit qualifizierten elektronischen Signaturen (QES) rechtsgültig unterzeichnen und diese, ebenfalls elektronisch, beim Handelsregister einreichen.Newco arbeitet dafür mit Fidentity, einem Anbieter von Identifikations- und Signaturlösungen, zusammen. Die Dauer des Prozesses der Firmengründung wird mithilfe rechtsgültiger elektronischer Signaturen von einigen Wochen auf wenige Stunden verkürzt. Es werden keinerlei physische Dokumente mehr benötigt, was den Firmengründern die Aufgabe deutlich vereinfacht.Newco verfügt über Büros in Lachen und Lausanne und hat sich zum Ziel gesetzt, First Mover im Bereich der digitalen Transformation von Firmengründungen zu werden. (adk)