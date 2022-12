Yousign bietet Qualifizierte Elektronische Signatur in der DACH-Region an

6. Dezember 2022 - Mit Hilfe von Swisscom Trust Services integriert Yousign im DACH-Raum die Qualifizierte Elektronische Signatur (QES) in sein Angebot und setzt zudem auf das Autoident-Verfahren.

Den Nutzern von Yousign, einem französischen E-Signatur-Lösungsanbieter mit Fokus auf KMU, steht in Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH) künftig die Qualifizierte Elektronische Signatur (QES) zur Verfügung. Möglich wird dies durch eine Partnerschaft mit Swisscom Trust Services. Ausserdem setzt Yousign auf das Autoident-Verfahren, das Swisscom Trust Services vom deutschen Anbieter Nect integriert hat. Die Autoident-Funktion vereinfacht dabei die Identifizierung, können bei diesem KI-gestützten Vorgang die Identifikationsprozesse doch autonom vorgenommen werden. Für die Nutzer bedeutet dies, dass sie ihr Dokument zum Abgleich ihrer Person vor die Kamera halten müssen und sich nach Vorgaben der App bewegen müssen."Wir haben uns für Swisscom entschieden, da der Trust Service Provider sowohl für die Signaturgesetze der EU als auch für die der Schweiz zertifiziert ist. So können wir die Qualifizierte Elektronische Signatur direkt im gesamten DACH-Raum anbieten. Neben der Rechtssicherheit legen wir unseren Fokus auf eine schnelle und benutzerfreundliche e-Signatur-Lösung. Die Identifizierung per Autoident-Option passt daher hervorragend zu unseren modernen, auf Effizienz ausgelegten Prozessen", erklärt Christian Nink, Vice President Sales bei Yousign, zur Zusammenarbeit. Und Mario Voge, Leiter Growth Management, Swisscom Trust Services , ergänzt: "Wir freuen uns, dass sich Yousign für uns als Partner entschieden hat, um eine innovative Signaturlösung umzusetzen. Einfach zu nutzende SaaS-Produkte wie Yousign helfen, Medienbrüche in der digitalen Welt zu vermeiden, die oft noch Prozesse verlangsamen. Yousign trägt hier dazu bei, Prozesse von der Erstellung über das Unterschreiben bis hin zur revisionssicheren Archivierung von Dokumenten vollständig zu digitalisieren und die Umlaufzeiten so drastisch zu verringern. Durch uns als Trust Service Provider können diese sowohl in der EU als auch in der Schweiz rechtssicher elektronisch signiert werden." (abr)