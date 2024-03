Pixel 9 soll in XL-Version erscheinen

Der Launch des Pixel 8 ist noch nicht mal so lange her ( hier geht’s zum Test des Pixel 8 Pro ), schon tauchen erste Specs und sogar Renders des kommenden Modells Pixel 9 auf. Auffällig ist, dass es im Rahmen des 2024-Launches nicht nur ein reguläres und ein Pro-Modell geben soll, sondern auch eine XL-Version in der Pipeline ist, wie "91Mobiles" in Zusammenarbeit mit dem bekannten Leaker Steve Hemmerstoffer (auch bekannt als OnLeaks) herausgefunden hat. Die neuen Renders zeigen derweil erst das reguläre Pixel 9, das wie das aktuelle Modell mit einem recht wuchtigen Kamera-Array auf der Rückseite daherkommen soll. Dieses soll jedoch nur zwei statt drei Kameras beinhalten. Die Masse werden mit 152,8 x 71,9 x 8,5 Millimetern beziffert, bei der Kamera soll das Pixel 9 12 Millimeter dick sein. Der Screen fällt mit 6,03 Zoll minimal kleiner aus als beim Pixel 8 (6,1 Zoll). Wie der Vorgänger kommt auch das 2024-Modell laut dem Leaker mit runden Ecken, einem flachen Screen und einem Punch Hole für die Selfie-Kamera. Unterschiedlich sind die Kanten, die beim Pixel 8 noch leicht gerundet waren, während sie beim Pixel 9 gerade und kantiger ausfallen sollen.Angetrieben werden soll das Pixel 9 vom noch nicht veröffentlichten Tensor G4 Chip, weiter soll der Wireless-Charging-Standard Qi2 zum Zug kommen. (win)