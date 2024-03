Specs des Pixel 8a geleaked

Nachdem Google im Oktober 2023 seine neue Smartphone-Serie Pixel 8 (Bild) auf den Markt gebracht hat ( hier geht’s zum Test des Pixel 8 Pro ), steht nun die 8er-Version der A-Serie in den Startlöchern. Da das Pixel 8 und das Pixel 8 Pro klar im Flaggschiff-Segment einzuordnen sind, will Google mit den A-Modellen auch den Midrange-Markt bedienen können. Bisherige Modelle haben sich recht grosser Beliebtheit erfreut. Nun sind neue Informationen in Form konkreter Specs des Pixel 8a aufgetaucht, wie "Android Authority" mit Bezug auf interne Quellen schreibt . Die einzige Frage, die berechtigterweise gestellt wird ist, ob das 8a nicht den mittleren Bruder der Reihe – das Pixel 8 – recht überflüssig macht.Denn die Specs gleichen sich recht stark: Das Display misst laut dem Bericht 6,1 Zoll (Pixel 8: 6,2''), kommt mit der exakt gleichen Auflösung (2400 x 1080 Pixel), der identischen Bildwiederholrate von 120 Hz und ebenfalls 1400 Nits Helligkeit. Bei der Kamera wird das gleiche Array wie im Vorgängermodell Pixel 7a verwendet werden, bestehend aus drei Sony-Kameras (64 MP Hauptkamera, 13 MP Ultrawide und 13 MP Frontkamera). Und auch beim Prozessor sollen kaum Abstriche gemacht werden müssen: Das Pixel 8a soll, wie das Pixel 8, mit dem Google Tensor G3 SoC daherkommen. Dies zwar in einer leicht gedrosselten Version, der Unterschied dürfte für viele Nutzer aber kaum spürbar sein.Über den Preis und die Verfügbarkeit ist noch wenig bekannt. Auf der Liste der Länder, in denen das Pixel 8a zu kaufen sein soll, befindet sich die Schweiz nach aktuellem Stand noch nicht. (win)