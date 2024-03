Microsoft beendet Test Base für Microsoft-365-Apps

Der Azure-Service Test Base zum Testen von Microsoft-365-Apps wird per 31. Mai 2024 eingestellt, am 1. Juni löscht Microsoft alle dort noch vorhandenen Daten der Nutzer des Dienstes. Dies teilt Microsoft im neuesten Bericht über die als veraltet deklarierten Features sowie in einem Techcommunity-Beitrag mit. Der End-of-Life-Prozess hat demnach schon am 4. März begonnen, neue Features und Updates sind seither nicht mehr implementiert worden.Als Grund für das Test-Base-Aus gibt Microsoft in einem separaten FAQ an: "Cloud-basierte App-Testing-Dienste sind zwar eine interessante Option, aber die kontinuierliche Innovation von Windows 11 hat einen hohen Prozentsatz der Kompatibilitätsprobleme von Anwendungen gelöst. Ausserdem sind die Kunden aufgrund der besseren Unterstützung durch die Anwendungsanbieter weniger auf Dienste wie Test Base angewiesen." Man habe sich deshalb nach einer eingehenden Evaluation der aktuellen Bedürfnisse entschieden, Test Base einuzustellen und Ressourcen und Investitionen anderweitig einzusetzen. Als teilweise Alternative empfiehlt der Hersteller seinen Dienst App Assure. (ubi)