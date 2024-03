Online-Konsum in der Schweiz wächst um 3 Prozent

Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten kauften 2023 für 14,4 Milliarden Franken Waren und Güter online ein, was einem Wachstum von 3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht, wie eine Untersuchung von Handelsverband Swiss, GfK Switzerland sowie der Schweizerischen Post aufzeigt. 2022 war das Volumen hingegen mit minus 2 Prozent noch rückläufig. 2023 entfielen 12,2 Milliarden Franken auf inländische Händler, 2,2 Milliarden Franken wiederum auf Käufe aus dem Ausland.In den letzten zehn Jahren (2014–2023) hat sich der Onlineumsatz mehr als verdoppelt, von 6,7 Milliarden Franken (2014) auf 14,4 Milliarden Schweizer Franken im Jahr 2023. Allerdings profitieren nicht alle Bereiche in gleichem Masse von diesem Wachstum. So legten die Bereiche Sport und Food jeweils um 6 Prozent zu. Der Handel mit Heimelektronik-Produkten musste jedoch ein Minus von 5 Prozent verkraften, Fashion und Schuhe gar minus 7 Prozent. Nichtdestotrotz bildet Heimelektronik mit einem Anteil von 24 Prozent am Gesamtmarkt weiterhin das grösste Umsatzsegment im Schweizer B2C-Online-Handel. Hier ist der Online-Fokus grundsätzlich sehr stark ausgeprägt. 25 Prozent der Befragten kauften Heimelektronik-Produkte ausschliesslich online, 42 Prozent wiederum hybrid, 33 Prozent stationär.Der Onlineeinkauf im Ausland hat mit 2,2 Milliarden Franken einen neuen Höchststand erreicht und ist im Vergleich zum Jahr 2022 um zehn Prozent gewachsen. Laut der Gesamtmarkterhebung sind die Treiber dafür Kleinpakete aus Asien. Die komplette Gesamtmarkterhebung GfK Markt Monitor 2023 findet sich über diesen Weblink . (cma)