EU verhängt Strafe von 1,8 Milliarden Euro gegen Apple

Dicke Post für Apple: Die Europäische Kommission hat gegen Apple wegen Missbrauchs seiner beherrschenden Stellung auf dem Markt bezüglich Musikstreaming den grossen Hammer herausgeholt. Die Kommission brummt dem Konzern aus Cupertino eine rekordverdächtige Busse in der Höhe von 1,8 Milliarden Euro auf, wie der offiziellen Seite der EU zu entnehmen ist. Die Wettbewerbshüter argumentieren, dass die Bestimmungen von Apple weder notwendig noch angemessen gewesen seien. Gemeint sind die Praktiken, dass Dritt-Hersteller nicht auf alternative Abo-Käufe ausserhalb des App-Stores hinweisen dürfen und auf die Abo-Erlöse eine Provision von 30 Prozent an Apple fliessen.Verurteilt wird Apple wegen unlauteren Handelsbedingungen. Da diese Praktiken von Apple rund zehn Jahre andauerten und Apple im Verlauf des Verfahrens Falschaussagen machte, hält die EU-Kommission die hohe Busse von 1,8 Milliarden Euro angesichts der weltweiten Umsätze von Apple gerechtfertigt. Die EU möchte mit der Strafe aber auch eine abschreckende Wirkung erzielen, wie sie schreibt. Europa möchte gegen Apple , aber auch gegen Tech-Konzerne allgemein ein Warnsignal senden, was passieren kann, wenn man sich nicht an die geltenden Vorschriften der EU hält.Den Stein ins Rollen gebracht hatte Spotify im Jahr 2020 mit einer Beschwerde bei der EU-Kommission. Die Schweden zeigen sich über das Urteil gegen Apple hocherfreut und planen nun, Aboverkäufe und Aktionen über die eigene Webseite in den iOS- und iPad-Apps anzubieten, wie Spotify gegenüber "The Verge" berichtet . (dok)