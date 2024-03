Start-up Portrait Vidby: Echtzeit-Übersetzung aus der Schweiz

Das Schweizer Start-up Vidby bietet einen Echtzeit-Übersetzungsdienst an, der schnell, günstig und genau sein soll. Das scheint gelungen zu sein: Das Jungunternehmen ist Microsoft-zertifiziert und wird von Google respektive Youtube als Lösung für Übersetzungen empfohlen. Dabei beherrscht es mehr als 70 Sprachen.Die beiden Gründer Eugen von Rubinberg und Alexander Konovalov berichten im Start-up Portrait von der Geschichte hinter Vidby – vom Vorgänger der Software namens Drotr, der wieder eingestellt wurde, bis hin zum heutigen Stand, in dem Vidby auch Echtzeit-Übersetzung für Meetings beherrscht und laut den Gründern rund 90'000 Kunden zählt.Das ganze Start-up Portrait ist an dieser Stelle in voller Länge zu lesen . Weiter gibt’s den Text in der aktuellen Ausgabe von "Swiss IT Magazine". Noch kein Abo? Hier kostenloses Probeabo bestellen und unverbindlich reinschnuppern. (win)