Mobivention kündigt alternativen iOS-App-Store für Geschäftskunden an

Mit der kommenden iOS-Version 17.4 lässt Apple alternative App Stores in der EU zu, um dem Digital Markets Act zu entsprechen ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Nun hat der deutsche App-Entwickler Mobivention einen eigenen alternativen App Marketplace vorgestellt. Im Unterschied zu anderen alternativen App-Stores – wie beispielsweise vom ukrainisch-irischen Anbieter Setapp – spricht Mobivention ausschliesslich Geschäftskunden an. "Der Mobivention App Marketplace richtet sich in erster Linie an Unternehmenskunden, die auf der Suche nach einer alternativen Lösung zur Verteilung ihrer Apps sind", schreibt das deutsche Unternehmen in einer Mitteilung.Für die Nutzung des Mobivention-Marketplace ist es dabei unerheblich, ob Unternehmen die Apps selbst entwickelt haben oder sie von einem Dienstleister entwickeln liessen. Voraussetzung für die Nutzung des Mobivention-Angebots ist ein Apple-Entwickler-Account.