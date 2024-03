Microsofts Ignite-Konferenz findet im November in Chicago statt

Microsoft hat den Termin für die auf Entwickler und IT-Pros ausgerichtete Ignite-Konferenz bekanntgegeben. Wie der Konzern mitteilt, findet die diesjährige Ausgabe der Veranstaltung in Chicago statt, und zwar vom 18. bis 22. November.Wie jedes Jahr können IT-Professionals an der Veranstaltung die neuesten Microsoft-Technologien kennenlernen, Schulungen besuchen und sich mit Microsoft-Experten austauschen. Noch hält sich Microsoft mit detaillierten Informationen bedeckt und gibt lediglich bekannt, dass die Copilot-Integration wie auch KI im Allgemeinen einmal mehr einen wichtigen Stellenwert einnehmen werden. Wer im Detail informiert werden möchte, sobald weitere Informationen vorliegen, kann sich dafür in eine Mailing-Liste eintragen.Die Ignite-Konferenz ging aus der TechEd-Konferenz hervor, die in Europa letztmals 2014 in Barcelona stattfand. Letztes Jahr wurde die Veranstaltung in Seattle durchgeführt, nachdem in den vorangegangenen Corona-Jahren lediglich ein digitaler Event ausgetragen werden konnte. (rd)