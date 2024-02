Zeit AG wird ins Ausland verkauft

Zeit AG, Spezialist für Zeiterfassungslösungen mit Sitz im Business Park in Sursee (Bild) im Kanton Luzern, wurde verkauft. Entsprechende Informationen über Änderungen bei den Besitzverhältnissen, die aus dem Handelsregister hervorgingen, hat das Unternehmen gegenüber "Swiss IT Magazine" bestätigt. Beim Käufer handelt es sich um die Valoris Group, einen international tätigen Buy-and-Hold-Acquirer von Software-Unternehmen mit Hauptsitz in Ontario, Kanada. Der Wechsel der Besitzverhältnisse hat per 21. Februar stattgefunden. Alice Luo, Chief Strategy Officer der Volaris Group, erklärt zur Übernahme: "Ich freue mich darauf, mit Zeit AG zusammenzuarbeiten, um ihren Kunden weiterhin einen Mehrwert zu bieten und ihre Mission zu unterstützen, neue Innovationen im Bereich Zeiterfassung und Workforce Management zu entwickeln. Die Best Practices sowie die Fort- und Weiterbildungen von Volaris tragen dazu bei, Zeit AG für Erfolg und Wachstum zu positionieren."Zeit AG wurde 1994 gegründet und ist unter anderem für die Produkte Proline und Bridge4ERP im Bereich Zeiterfassung bekannt. 2018 wurde die Firma von der ebenfalls in Sursee beheimateten Base-Net-Gruppe von Besitzer Stefan Hermann übernommen, gleichzeitig zog sich damals Zeit-AG-Unternehmensgründer und CEO Ivo Muri aus dem Unternehmen zurück. Nun hat Stefan Hermann seine Unternehmensanteile verkauft, über den Kaufpreis ist nichts bekannt.