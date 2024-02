Steigende Zahl an Käufern gibt Apple Vision Pro zurück

Aktuell häufen sich die Rückgaben der Apple Vision Pro. Wie "The Verge" berichtet , ist es mit Blick auf den Release vor zwei Wochen kein zufälliger Zeitpunkt der steigenden Zahlen. Immerhin gewährt der Hersteller ein 14-tägiges Rückgaberecht. Die Gründe sind dabei vielfältig, jedoch ähnlich zu den Kritikpunkten bei anderen AR- und VR-Headsets. Einige Nutzerinnen und Nutzer beschweren sich demnach über Kopfschmerzen oder Übelkeit. Zudem soll auch das hohe Gewicht störend sein. Dabei zeigen sich die meisten Betroffenen durchaus angetan von den technischen Möglichkeiten. Aber: "Obwohl es so magisch ist, wie ich es mir erhofft hatte, war er einfach viel zu unbequem, um es auch nur für kurze Zeit zu tragen, sowohl wegen des Gewichts als auch wegen des Banddesigns. Ich wollte es benutzen, aber mir graute davor, es anzulegen", zitiert "The Verge" beispielsweise den eigenen Produktmanager Parker Ortolani, der das Gerät ebenfalls zurückgeben will.Die Kritikpunkte überraschen nicht – dürften aber nur teils Apple anzulasten sein. Immerhin ist es schwierig, mit einem einheitlichen Headset allen Kopf- und Nasenformen gerecht zu werden. Über die Hardware hinaus gibt es aber einen weiteren zentralen Minuspunkt: den Preis. Immerhin schlägt die Vision Pro mit 3500 Dollar zu Buche. Für diesen stattlichen Preis bietet das Headset einigen Nutzern laut "The Verge" wiederum nicht genug Mehrwert beziehungsweise Produktivität.Die Käufer schlagen damit in eine Kerbe mit Meta-Chef Mark Zuckerberg. Er hatte bei einem Test einiges an der Vision Pro auszusetzen. Vor allem bemängelte er das Preis-Leistungs-Verhältnis und nannte die VR-Brille Quest aus dem eigenen Haus im Vergleich das bessere Produkt. (sta)