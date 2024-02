Start-up-Portrait Mobileup: Occasion-Handys für Unternehmenskunden

Occasion-Geräte sind im Trend: Die Analysten von IDC etwa prognostizieren , dass bis 2027 etwa 430 Millionen Second-Hand-Smartphones verkauft werden – ein Marktvolumen von 110 Milliarden US-Dollar. Schon 2023 wechselten 309,4 Millionen Occasion-Handys den Besitzer. Hier mischen auch Schweizer Unternehmen mit, darunter etwa Mobileup , ein Start-up, das sich auf die Wiederaufbereitung von Elektrogeräten spezialisiert hat und mit Gebrauchthandys nun auch den Business-Markt erobern will.Wie es zur Idee und zur Gründung kam, wie ein Algorithmus bei der Kalkulation der aufzubereitenden Geräte hilft und wie Mobileup letztlich das "grüne Digitec" der Schweiz werden will, verraten die Gründer im Start-up-Portrait. Das Interview ist an dieser Stelle online oder in der aktuellen Ausgabe von "Swiss IT Magazine" nachzulesen.Noch kein Abo? Hier ein kostenloses Probeabo bestellen und unverbindlich ins Heft schnuppern. (win)