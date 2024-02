US-Behörde NIST will KI-Sicherheit standardisieren

Die in den USA für Technologienormen zuständige Behörde NIST (National Institute of Standards and Technology) will sichere und vertrauenswürdige KI. Zu diesem Zweck gründet NIST nun ein neues Gremium, das US Artificial Intelligence Safety Institute (USAISI), das Standards und Regeln für die Entwicklung und praktische Anwendung von künstlicher Intelligenz erarbeiten soll. Zur Unterstützung des Instituts wird ferner ein Konsortium namens U.S. AI Safety Institute Consortium (AISIC) mit über 200 Organisationen etabliert, das sich aus KI-Entwicklern und -Nutzern, Akademikern, Regierungs- und Industrieforschern sowie zivilgesellschaftlichen Organisationen zusammensetzt.Anlässlich der Ankündigung des AISIC verkündete US-Handelsministerin Gina Raimondo: "Die US-Regierung spielt eine wichtige Rolle bei der Festlegung der Standards und der Entwicklung der Instrumente, die wir brauchen, um die Risiken zu mindern und das enorme Potenzial der künstlichen Intelligenz zu nutzen. Präsident Biden hat uns angewiesen, alle Hebel in Bewegung zu setzen, um zwei Hauptziele zu erreichen: die Festlegung von Sicherheitsstandards und den Schutz unseres Innovationsökosystems. Das ist genau das, wofür das U.S. AI Safety Institute Consortium gegründet wurde." Man will aber auch mit vergleichbaren Organisationen aus anderen Ländern zusammenarbeiten.Die Leitung des Instituts übernehmen die Juristin Elizabeth Kelly als erste Direktorin und Elham Tabassi als Technologiechefin. Tabassi ist Informatikerin und befasste sich beim NIST bereits vor der Gründung des USAISI mit KI, unter anderem mit der Leitung der Gruppe, die das AI Risk Management Framework erarbeitet hat. (ubi)