DE-CIX Datenverkehr auf 59 Millionen Terabyte angestiegen

Der weltweite Datenverkehr kennt nur eine Richtung: nach oben. Wie "Connect" schreibt , wurden im Jahr 2023 über die globalen Internetknoten des ISP DE-CIX rund 59 Exabyte, also 59 Millionen Terabyte abgewickelt. Noch im Jahr 2022 waren es 48 Exabyte gewesen, womit der Datenverkehr im Jahr 2023 um 23 Prozent angestiegen ist. Der geschäftigste Tag war der 8. November 2023, an welchem im Schnitt 16,62 Terabits pro Sekunde übertragen wurden. Um die Datenmenge etwas zu verdeutlichen: Um einen Datenverkehr von 59 Exabytes zu generieren, müssten sämtliche Einwohner der Schweiz über 2000 Stunden lang Videos streamen.Nebst den klassischen Videokonferenzen, welche in der Geschäftswelt stetig zunehmen, sorgen die zunehmende Anzahl an Online-Gaming-Diensten sowie die Übertragung von globalen Sport-Ereignissen übers Internet für die steigende Datenmenge. Obwohl DE-CIX weltweit Standorte unterhält, so ist der über diesen ISP abgewickelte Datenverkehr nur ein Bruchteil dessen, was weltweit übertragen wird. Gemäss "Statista" wurden weltweit im vergangenen Jahr rund 126 Zetabytes übertragen, was 126'000 Exabytes entspricht. (dok)