Zurich Schweiz soll halbes Dutzend Informatiker entlassen haben

Beim Versicherer Zurich Schweiz ist es zur Einstellung eines IT-Projekts und als Folge dessen zur Kündigung von einem halben Dutzend IT-Mitarbeitenden gekommen. Entsprechende Informationen des Finanzportals " Inside Paradeplatz " wurde offenbar von einem Zurich-Sprecher bestätigt. Wie zu lesen ist, finden sich unter den Entlassenen teils langjährige Mitarbeiter. Gleichzeitig suche das Unternehmen IT-Spezialisten für zwei neue IT-Projekte, wird der Zurich-Sprecher zitiert, wobei von diesen andere Qualifikationen verlangt würden, als die, welche die entlassenen Personen vorweisen könnten.Wie "Inside Paradeplatz" unter Berufung auf "einen Insider" weiter schreibt, könnte es bei der Zurich zudem zu weiteren Entlassungen kommen – auch in der IT, wo insgesamt 400 Leute arbeiten. Laut dem Bericht habe Stefan Pleisch, seit knapp einem Jahr Head of Information & Technology, von CEO Juan Beer den Auftrag erhalten, die Kosten im Back Office und "insbesondere in der grossen IT zu trimmen." (mw)