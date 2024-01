15 Millionen Datensätze von Trello geklaut

Die Task-App Trello von Atlassian ist einem Cyberangriff zum Opfer gefallen, im Rahmen dessen die Cyberkriminellen Daten von rund 15 Millionen Accounts gestohlen haben. Die Plattform haveibeenpwned.com , welche es erlaubt zu prüfen, ob eine bestimmte Mailadresse von einem Datenklau betroffen ist, hat mittlerweile Zugriff auf den Datensatz erhalten, womit überprüft werden kann, ob man selbst betroffen ist. Falls das der Fall ist, ist fortan Vorsicht geboten, denn der Datensatz wird bereits im Darknet zum Kauf angeboten, wie einem Tweet des Nutzers @H4ckManac zu entnehmen ist ( via "Heise"). Der Breach ist laut "Have I been Pwned" am 16. Januar erfolgt und beinhaltet Email-Adressen, Namen, Usernamen und weitere Daten der Nutzerschaft.Da es sich hier um Scraping handelt und keine Passwörter entwendet wurden, ist ein Ändern der Login-Daten nicht zwingend erforderlich. Kriminelle nutzen Daten wie diese vor allem für Kreditkartenbetrug, Phishing und ähnliches. (win)