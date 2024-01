Patentstreit um KI-Chip: Google soll 1,67 Milliarden Dollar abdrücken

Der KI-Hype ist gerade mal ein Jahr alt und – durchaus vorhersehbar – laufen schon die ersten richtig teuren Rechtsstreitigkeiten. Ein bemerkenswert grosser Fall steht nun Google bevor: Vor einem Gericht in Boston muss sich der Suchriese einer Klage über 1,67 Milliarden US-Dollar stellen – selbst für Google wohl kein Betrag, den man aus der Kaffeekasse nehmen kann. Im Rechtsstreit geht es zwar um Urheberrechtsverletzung, jedoch nicht im Rahmen von KI-Output oder Trainingsdaten, der Fall betrifft die KI-Hardware von Google Beim Kläger handelt es sich um Joseph Bates, Gründer des in Massachusetts ansässigen Unternehmens Singular Computing, wie "Reuters" berichtet. Dieser behauptet, dass er sich zwischen 2010 und 2024 wiederholt mit Google getroffen habe, um Lösungen im Rahmen der KI-Entwicklung zu erarbeiten, das Unternehmen die Ideen letztlich aber einfach kopiert und in seinen Tensor-Chip integriert habe. In den Augen von Bates und seinen Anwälten hätte Google für sein Patent stattdessen Lizenzkosten bezahlen müssen.