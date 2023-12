Proton Mail kriegt Desktop App

Das Westschweizer Technologieunternehmen Proton , spezialisiert auf den Schutz der Privatsphäre, hat für seine Mail-Lösung eine Desktop App veröffentlicht. Die App, die nebst Proton Mail auch Proton Calender umfasst, erscheint Anfang 2024 im Beta-Stadium, und das sowohl für Windows als auch für MacOS.Mit der Desktop App biete man seinen Nutzern sicheren und verschlüsselten Zugang zu ihrer Mail- und Kalender-Lösung, so Proton. Ausserdem wird zusammen mit der Desktop-App eine neue Funktion eingeführt, um End-to-End-verschlüsselte Mails automatisch weiterzuleiten. Damit sei man der erste Mail-Provider, der diese Funktion anbiete – wobei das Ziel auch ein Proton-Nutzer sein muss. Eine andere Funktion ist Snooze, um E-Mails quasi aus der Inbox auf die Seite zu schieben, bis man Zeit hat, sich darum zu kümmern. Ebenfalls Teil der Desktop App ist die Möglichkeit, Attachments als Preview anzusehen. Daneben erlaubt es die App in Kürze auch, offline auf Mails zuzugreifen, während Nutzer dank automatischen Updates immer die neuesten Funktionen von Proton Mail erhalten.Die Beta der Desktop App von Proton wird wie erwähnt Anfang 2024 für alle Proton-Nutzer verfügbar sein. Wir nicht so lange warten mag, kann Teil des Proton Visionary Plans werden. Weitere Information dazu sowie zur Desktop App finden sich hier . (mw)