Potenziell manipulierbar: API-Tokens für KI-Projekte öffentlich zugänglich

Die Sicherheitsspezialisten von Lasso Security, einem 2023 gegründeten Unternehmen, das sich Security für KI-Modelle auf die Fahne schreibt, haben ein bedenkliches Sicherheitsproblem gefunden: Sie haben in öffentlich zugänglichen Repositories 1681 API-Tokens gefunden, mit denen sie in der Lage waren, Zugriff auf Projekte grosser KI-Entwickler zu bekommen. Da auch eine beachtliche Anzahl von Tokens mit Schreibrechten darunter zu finden waren, hätten sie damit die entsprechenden KI-Modelle verändern können. Diese werden teilweise von Millionen Nutzern heruntergeladen – ein solcher Eingriff hätte also enorm weitreichende Folgen.Unter den betroffenen Projekten sind auch grosse Namen wie Meta Google und Vmware zu finden, zu den Projekten mit Schreibrechten gehörte unter anderem denn auch Metas LLM (Large Language Model) Llama2. Theoretisch hätten Kriminelle also diese LLMs manipulieren können, etwa durch sogenanntes Training Data Poisoning, was laut Lasso Security weitreichende Folgen für die Nutzer haben könnte.