Adcubum und Aquantic entwickeln vollautomatisierte Lösung für Medikamenten-Abwicklung

Die beiden Schweizer Versicherungssoftware-Entwickler Adcubum und Aquantic haben gemeinsam eine vollautomatisierte End-to-End-Lösung für die administrative Abwicklung von medikamentösen Therapien erarbeitet. Diese soll das Zusammenspiel zwischen Krankenversicherern, Spitälern und Pharmaunternehmen vereinfachen. Konkret ist es für Krankenversicherer damit möglich, die Abwicklung von Arzneimitteln im Einzelfall und nach Preismodellen komplett zu automatisieren. So sollen lange Bearbeitungszeiten verhindert ebenso wie unentdeckte Rückforderungen vermieden werden.Hintergrund für die Entwicklung dieser Lösung ist, dass per Anfang 2024 diejenigen Artikel der Krankenversicherungsverordnung, die Patienten mit sehr schweren Erkrankungen einen schnellen Zugang zu neuen Behandlungsmethoden sowie die Nutzung von Medikamenten ausserhalb ihrer zugelassenen Anwendungsbereiche (Off-Label-Use) ermöglichen, angepasst werden. Daraus folgend ergibt sich ein erhöhter administrativer Aufwand zwischen Krankenversicherern und Pharmaunternehmen bezüglich Vergütungshöhe und Rückforderungen, da geklärt werden muss, in welchem Umfang sich Versicherungen an den Therapien beteiligen und welche Rabattierungen laut BAG zur Anwendung kommen. Diese Rückforderungsklauseln bedingen eine komplexe Abwicklung und verursachen einen beträchtlichen administrativen Mehraufwand für die Krankenversicherungen. (abr)