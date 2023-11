Nachgefragt: Ein Laserstrahl zur Terabit-Datenübertragung

Wir schicken heute den Grossteil unserer Daten durch Glasfaserkabel. Vielleicht bekommen die grossen Glasfaser-Backbones, die über den ganzen Erdball hinweg verlegt sind, aber bald ernsthafte Konkurrenz: Einen Laser, mit dem die Daten über ein Satellitennetzwerk überall hin transportiert werden können. Der erster Proof of Concept dafür ist erbracht – und zwar von Yannik Horst und Professor Jürg Leuthold von der ETH Zürich, die gemeinsam mit Forschungspartnern eine Terabit-Verbindung mit einem Laser aufgebaut und erfolgreich getestet haben.Im Gespräch erklären die beiden ETH-Forscher, wie die Technologie funktioniert, welche Probleme es zu lösen gab und wann man mit marktreifen Systemen rechnen kann.Den Artikel gibt’s an dieser Stelle online oder in der aktuellen Ausgabe von "Swiss IT Magazine" nachzulesen.Noch kein Abo? Hier kostenloses Probeabo bestellen! (win)