Macbooks mit Mobilfunkchip kommen wohl nicht vor 2028

Apple könnte künftig einen weitverbreiteten Nutzerwunsch erfüllen und einen Mobilfunkchip in kommende Macbooks integrieren. Bisher verfügen die Geräte lediglich über WLAN. Das soll sich laut einem Bericht von "Bloomberg" aber ändern, sobald Apple eigene Mobilfunkchips entwickelt hat. Bis es aber soweit ist, sollen noch einige Jahre ins Land ziehen."Bloomberg" rechnet damit, dass Apple den entsprechenden Chip frühestens im Jahr 2026 fertigstellt. Anschliessend soll der Hersteller weitere zwei bis drei Jahre benötigen, um die Module in das iPhone, die Apple Watch und das iPad zu verbauen. Die Macbooks könnten dann im Anschluss folgen, sobald der Mobilfunk-Chip auch in das System-on-Chip (SoC) integriert wurde. Vor 2028 dürfen Nutzer also wohl nicht mit entsprechend ausgerüsteten Geräten rechnen.Neben Mobilfunkchips arbeitet Apple laut dem Bericht zudem unter anderem an einem kombinierten WLAN-/Bluetooth-Modul, an einem Micro-LED-Display sowie eigenen Batterien. Der Hersteller will sich zusehends unabhängig von Zulieferern machen, um eine grössere Kontrolle über den Produktionsprozess zu erlangen. (sta)