Microsoft erweitert Authenticator um Funktion gegen Ermüdungsangriffe

Microsoft will mit einer neuen Authenticator-Funktion einen besseren Schutz vor Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA)-Ermüdungsangriffen (MFA Fatigue Attack) bieten. Deren Ziel ist es, Kontoinhaber durch eine Flut an MFA-Anfragen dazu zu bringen, sie aus Versehen oder bewusst zu genehmigen, um dem lästigen Vorgang schnell ein Ende zu setzen. Um diese Angriffsform zu verhindern, unterdrückt die Microsoft-App ab sofort verdächtige Anfragen.Die Anfrage wird aber nicht einfach gelöscht, wie Microsoft in einem Techcommunity-Beitrag schreibt. Stattdessen erhält der Nutzer keine direkte Push-Benachrichtig auf seinem Smartphone, sondern er wird erst beim Öffnen der Authenticator-App auf den auffälligen Vorgang hingewiesen und entsprechend gewarnt. Zudem erfolgt eine Nummernabfrage.