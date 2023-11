Anti-Tracking-Tool Donotspy11 erlaubt Abschalten von Windows Copilot

Mit dem Windows Copilot will Microsoft den Windows-11-Usern das Leben etwas erleichtern – sammelt aber gleichzeitig eine Menge an Telemetriedaten des Systems. Abhilfe schafft das primär als Anti-Tracking-Tool konzipierte Utility Donotspy11 in der neuesten Version 1.2.0.0.Neben Support für den neuesten Winows-11-Release 23H2 ermöglich es Donotspy11 jetzt auch, den Windows Copilot komplett zu deaktivieren. Auch Suchvorschläge, der Zugang des Windows-Indexers zu lokalen Browsing-Daten sowie eine ganze Reihe weiterer intrusiver Features im Betriebssystem, in Office und im Browser Edge lassen sich mit dem Tool unterbinden.Donotspy11 ist als Gratis- oder kostenpflichtige Pro-Variante mit zusätzlichen Features wie Profile für mehrere Computer erhältlich und zählt über 1,8 Millionen Downloads. Beide Varianten bieten 216 Einstellmöglichkeiten. (ubi)