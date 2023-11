Leck in VMware ONE UEM

VMware hat ein Update für seine Lösung Workspace ONE Unified Endpoint Management (UEM) bereitgestellt. Mit diesem soll eine Sicherheitslücke geschlossen werden, über die es einem Angreifer möglich ist, mittels präpariertem Code eine SAML-Antwort abzufangen und sich so Zugang zu Berechtigungen zu verschaffen, mit denen er sich an der Konsole anmelden kann. Laut VMware ist das über eine unsichere Weiterleitung möglich.Details zu den betroffenen Versionen von Workspace ONE UEM liefert Vmware auf dieser Seite . Die Lücke hat eine CVSS-Wert von 8,8 von 10 erhalten, der Schweregrad wird als "hoch" eingestuft, entsprechend empfiehlt sich ein zeitnahes Update. Workspace ONE UEM dient der Verwaltung von mobilen Geräten sowie Desktops. (mw)