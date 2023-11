Linkedin hat über eine Milliarde Mitglieder

Linkedin hat bekannt gegeben , dass das berufliche soziale Netzwerk mittlerweile über eine Milliarde Mitglieder zählt. Damit gehört es zu den grössten sozialen Netzwerken überhaupt. Wie Linkedin ferner wissen lässt, stammen rund 80 Prozent aller User von ausserhalb der USA, was auf eine gesunde globale Verteilung der User hindeutet. Für die zahlenden User möchte Linkedin nun Features auf Basis von KI zur Verfügung stellen, wie das Netzwerk mitteilt Die KI-Funktionen sollen einem Nutzer, der sich durch Stellenanzeigen klickt, auf der Grundlage der Informationen in seinem Profil sagen können, ob er ein geeigneter Kandidat ist. Ebenfalls wird die neue KI in der Lage sein, Profiländerungen zu empfehlen, um einen Nutzer wettbewerbsfähiger zu machen. Darüber hinaus kann die KI Beiträge im Profil eines Users so zusammenfassen, dass nur das für den Besucher Relevante hervorgehoben wird. Die neuen Features sind den Premium-Usern vorbehalten. Ein Premium-Abo kostet in der Schweiz 39.99 Franken pro Monat. (dok)