Logitech lanciert Audio-Software Mixline

Logitech nimmt mit der Software Mixline ein neues Angebot in sein Portfolio auf. Mixline ist eine Audio-Software, die auf das Bearbeiten, Mischen und Abgleichen von verschiedenen Audioquellen spezialisiert ist. Mittels des Programms sind Nutzer in der Lage, mehrere Tonsignale über eine simple Drag-and-Drop-Oberfläche zu mischen und zu schneiden. Der Prozess funktioniert auch in Echtzeit, sodass das fertige Tonsignal sofort weiterverwendet werden kann. Dazu kann jede Audio-Eingangsquelle separat gesteuert werden. Mixline richtet sich vor allem an Creators, Streamer sowie Podcast-Ersteller, die ihren Content mit der Software auf einfachere und effizientere Weise erstellen können.Die Software befindet sich noch im Beta-Stadium und kann auf der Website von Logitech heruntergeladen werden. Voraussetzung ist, dass man sich mittels einer E-Mail-Adresse registriert. Für die Mixline-Beta wird Windows 10, Version 20H2 oder höher, benötigt. Ob die Software auch für weitere Betriebssysteme entwickelt wird, ist seitens Logitech nicht überliefert. (dok)