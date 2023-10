Servicenow integriert generative KI in alle Workflows der Now-Plattform

Servicenow hat das Now Platform Vancouver Release veröffentlicht. Mit dieser Erweiterung können Unternehmen ab sofort in allen Workflows auf Now Assist zugreifen und es werden IT Service Management (ITSM), Customer Service Management (CSM), HR Service Delivery (HRSD) und Creator von der Lösung unterstützt. Mit Now Assist for ITSM haben IT-Führungskräfte beispielsweise die Möglichkeit, auf Basis von Zusammenfassungen der Incident-Historie oder von Live-Interaktionen mit Virtual Agents Best Practices für das Incident Management umzusetzen. Zudem können sie mehr Vorfälle in kürzerer Zeit bearbeiten, so das Versprechen von Servicenow . Now Assist for HR soll wiederum dabei helfen, manuelle Aufgaben für HR-Teams zu reduzieren und Mitarbeiterfragen schneller zu beantworten."Mit unserem Vancouver Release kombinieren wir die Leistungsfähigkeit der Now Platform mit neuen generativen KI-Funktionen, um KI-gesteuerte Intelligenz in jeden Winkel der Unternehmen zu bringen und so einen Katalysator für Produktivität und bessere Unternehmenserfahrungen zu implementieren", erklärt CJ Desai, President und Chief Operating Officer von Servicenow.