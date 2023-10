Murena arbeitet an Google-freiem Smartphone Murena 2

Rund ein Jahr, nachdem Murena sein Smartphone, das komplett ohne Google auskommt und den Fokus auf Privatsphäre und Datenschutz legt, lanciert hat ("Swiss IT Magazine" berichtete ), startet das Unternehmen nun eine Crowdfunding-Kampagne für das Nachfolge-Smartphone, das Murena 2.Das Murena 2 soll mit einem Privacy-Switch-Button ausgestattet sein, der es den Nutzern erlaubt, das Mikrofon und die Kamera einfach und sofort auszuschalten. So gewährleiste man ein noch nie dagewesenes Mass an Privatsphäre, so der Hersteller. Als Betriebssystem kommt, wie bereits beim Murena 1, /e/OS zum Einsatz – ein Fork von Android, der komplett ohne Google auskommt und den Anwendern so die Kontrolle über ihre Daten zurückgeben will. So verfügt das Open-Source-Betriebssystem beispielsweise über ein Advanced-Privacy-Tool, das In-App-Tracker blockiert, zudem können User ihren Standort fälschen und ihre echte IP-Adresse verbergen. Des Weiteren ist das Murena 2 mit einem Schalter ausgestattet, über den sich alle Netzwerkaktivitäten unterbrechen lassen.Daneben bietet das Murena 2 ein 6,43-Zoll-Display, 128 GB Speicherkapazität, 8 GB RAM sowie eine Frontkamera mit 25 Megapixel und eine dreifaches Kamera-Setup auf der Rückseite mit 5, 13 und 64 Megapixel. Angetrieben wird das Smartphone von einem Octa-Core-Prozessor mit 2,1 GHz. Kosten wird das 4G-Smartphone hierzulande 479 Franken, erste Geräte sollen Ende Dezember 2023 ausgeliefert werden. (abr)