Netgear präsentiert Wi-Fi 7 Router

(Quelle: Netgear)

21. September 2023 - Netgear zeigt mit der Orbi 970 Serie neue Router und Satelliten mit der neuesten Wi-Fi 7 Technologie. Die Geräte sind für hohe Geschwindigkeiten und eine breite Abdeckung vorgesehen.

1 Basisstation und 1 Satellit (bis 440 Quadratmeter Abdeckung) für 1499 Franken

1 Basisstation und 2 Satelliten (bis 660 Quadratmeter Abdeckung) für 2199 Franken

1 zusätzlicher Satellit (+220 Quadratmeter Abdeckung) für 799 Franken

Netgear hat die Orbi 970 Serie vorgestellt. Die neue Serie umfasst Hardware in Form von Routern sowie Satelliten, um die Reichweite des WLAN-Signals zu verstärken. Die neue Generation ist Wi-Fi 7 fähig, was Geschwindigkeiten von bis zu 27 Gigabit pro Sekunde ermöglichen soll. Zudem sind die Router mit 360-Grad-Antennen ausgestattet, die das Signal gleichmässig verteilen. Die neuen Geräte sind vollumfänglich auch mit älteren Infrastrukturen kompatibel, wie der Hersteller versichert. Nebst dem jüngsten Wi-Fi-Standard verfügen die Router über einen 10-Gigabit-Anschluss für die Internetleitung. Um verschiedene Geräte per Kabel zu verbinden, sind zusätzlich vier 2,5 Gigabit-Anschlüsse und ein 10-Gigabit-Anschluss vorhanden.Netgear nutzt auf seinen Geräten die sogenannte Multi-Link-Operation (MLO). Dies ist eine Funktion von Wi-Fi 7, die es ermöglicht, das 5 und 6 Ghz Frequenzband gemeinsam zu nutzen, um die Verbindungsgeschwindigkeit zwischen Router und Satelliten zu erhöhen und die Latenzzeit zu verringern. Bezüglich Sicherheit verfügen die Geräte der 970 Serie über einen integrierten Bitdefender-Virenschutz. Dieser schützt alle mit dem Router verbundenen Geräte gleichzeitig, indem er sämtliche Verbindungen überwacht. Eine Orbi App fürs Smartphone erleichtert die Konfiguration und den Zugriff auf den Router aus dem Netzwerk heraus.Die Orbi 970 Serie ist ab Mitte November in der Schweiz erhältlich. Die Geräte sind grundsätzlich in Weiss gehalten, eine Serie in Schwarz wird in limitierter Ausführung angeboten und ist nur online erhältlich. Die Router werden nur gemeinsam mit mindestens einem Satelliten verkauft. Die Preise gestalten sich, unabhängig von der Farbwahl, wie folgt:(dok)