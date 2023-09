Powerpoint-Miterfinder Dennis Austin gestorben

(Quelle: Screenshot von VIdeo "Oral History of Dennis R. Austin")

11. September 2023 - Dennis Austin (Bild), der Powerpoint zusammen mit Robert Gaskin bei Forethought entwickelt hat, ist Anfang September in seinem Heim in Kalifornien verstorben.

Dennis Austin (Bild), Miterfinder der Präsentationssoftware Powerpoint, ist am 1. September 2023 im Alter von 76 Jahren an Lungenkrebs gestorben, wie die "Washington Post" mitteilt (Paywall). Austin studierte Ingenieurwesen an verschiedenen Hochschulen, darunter das MIT und UC Santa Barbara. Er arbeitete für einen Software-Entwickler, bevor er zur Softwarefirma Forethought stiess und als Hauptentwickler zusammen mit Robert Gaskins Powerpoint zunächst für den Macintosh ins Leben rief, das Forethought 1987 auf den Markt brachte. Kurz nach dem Release hat Microsoft Forethought und damit auch Powerpoint für 14 Millionen US-Dollar übernommen. Seit 1993 ist Powerpoint Teil von Microsofts Office-Suite.Powerpoint ist bis heute eine beliebte Produktivitätssoftware, auch wenn Kritiken nicht ausblieben und die gängigen Präsentationen mit Bullet Points heute etwas altbacken und langweilig wirken. So soll Jeff Bezos Powerpoint bei Amazon verboten haben, und Steve Jobs meinte laut der Biografie von Walter Isaacson: "Leute, die wissen, wovon sie sprechen, brauchen Powerpoint nicht." (ubi)