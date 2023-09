IBM erhöht Preise für Cloud-Dienste deutlich

6. September 2023 - IBM zieht die Preisschraube für IaaS- und PaaS-Dienste teils deutlich an. Je nach Region werden für Kunden ab dem kommenden Jahr bis zu 29 Prozent mehr fällig.

IBM erhöht zum 1. Januar 2024 sowohl die Preise für IaaS- als auch für PaaS-Dienste. Um welchen Faktor genau, hängt davon ab, in welcher IBM-Region sich Kunden befinden. So steigen die Preise in São Paolo um ganze 29 Prozent. An anderen Orten fallen die Steigerungen zwar etwas niedriger, aber immer noch happig aus. So müssen unter anderem Tokyo, Singapur und Sydney mit 20 Prozent mehr rechnen, während auf Frankfurt, Paris, Milan und Madrid 16 Prozent zukommen.Die Preiserhöhungen gelten für Bare Metal Server, virtuelle Serverinstanzen, Datei- und Blockspeicher sowie Netzwerkinfrastruktur-Dienste, jeweils für klassische als auch für Virtual Private Cloud-Angebote. Darüber hinaus erhöht IBM die Preise für Accelerated Archive Storage weltweit um 25 Prozent und für Deep Archive Storage um 26 Prozent. Für Power Systems Virtual Server, Software von Drittanbietern und Netzwerkbandbreite soll es hingegen keine Änderungen geben.