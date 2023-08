Wird die Apple Watch zum Chamäleon?

(Quelle: Apple)

24. August 2023 - Mittels Lichtsensoren könnte die Apple Watch ihren Träger scannen und sich farblich immer wieder aufs neue anpassen. Dies deutet zumindest ein in den USA erteiltes Patent an.

Ein vom US-Patentamt erteiltes Patent weist darauf hin, dass Apple möglicherweise mit farblich anpassbaren Apple Watches experimentiert. Dies schreibt "Apple Insider" in einem Bericht. Der Hersteller aus Cupertino beschreibt in diesem Patent, wie Lichtsensoren unter dem Display die Farbe externer Objekte messen und bestimmen können. Im Detail funktioniert die Messung durch das Abstrahlen von rotem, grünen und blauem (RGB) Licht in Richtung des Gegenstandes, dessen Farbe identifiziert werden soll. Anhand der Reflexion erkennt dann der Lichtsensor die gescannte Farbe. Das bedeutet auf gut Deutsch, dass die Smartwatch in der Lage wäre, beispielsweise die Farbe der getragenen Kleidung zu erkennen.Das Erkennen der Farbe ist jedoch nur der erste Teil. Um sich automatisch jeden Tag aufs neue dem User anzupassen, könnte die Uhr die erkannte Farbe als Hintergrund des Ziffernblattes übernehmen. Damit könnte Apple eine maximal personalisierbare Uhr anpreisen, die sich perfekt an das Erscheinungsbild ihres Trägers anpasst. Das Patent bedeutet zwar, dass die Technologie funktioniert, es ist aber nur ein Indiz dafür, dass die patentierte Technologie in dieser Form in kommenden Apple Watches zum Einsatz kommen könnte. Ein offizielles Statement von Apple ist nicht verfügbar. (adk)