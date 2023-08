MacOS für Cyberkriminelle zunehmend attraktiv

(Quelle: Apple)

7. August 2023 - Windows bleibt das wohl beliebteste Ziel von Cyberkrmininellen. Doch das Volumen der MacOS-Targeting-Aktivitäten im Dark Web steigt rasant an.

Traditionell ist Windows das bevorzugte Ziel von Cyberkriminellen, aber MacOS holt in diesem unliebsamen Rennen auf. Dies zeigen laut "Betanews" die Erkenntnisse des Cyber Threat Intelligence Teams von Accenture . Die Sicherheitsforscher haben von 2019 bis 2022 einen starken Aufwärtstrend bei Dark-Web-Akteuren festgestellt, die auf MacOS abzielen – und das Volumen solcher Aktivitäten hat im ersten Halbjahr 2023 bereits das Gesamtvolumen von 2022 übertroffen. Auch der erzielbare Gewinn ist hoch. So hat ein Threat Actor 2022 bis zu 500'000 US-Dollar für einen Bypass zur Umgehung des MacOS-Schutzmechanismus Gatekeeper geboten.

Robert Boyce, Managing Director Accenture Security und Cyber Resilience Services Lead äussert sich im Accenture-Blog demnach so: "Historisch haben Dark-Web-Cyber-Kriminelle ihre Bemühungen auf Windows konzentriert. Bisherige MacOS-bezogene Aktivitäten waren aufgrund der vergleichsweise geringeren Rolle von MacOS in der globalen Unternehmensinfrastruktur und aufgrund der fortgeschritteneren und Nischenkompetenzen, die für das Apple-Betriebssystem erforderlich sind, begrenzt. 2022 und in der ersten Jahreshälfte 2023 hat sich die MacOS-Targeting-Aktivität jedoch intensiviert." (ubi)