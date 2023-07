Zwei neue Allrounder-Tablets von Lenovo

(Quelle: Lenovo)

28. Juli 2023 - Lenovo hat zwei neue Tablets präsentiert, welches sich an Studenten oder mobile Anwender richten. Die Geräte verzichten auf High-End-Hardware und trumpfen mit Konnektivität oder mitgeliefertem Lenovo-Zubehör.

Lenovo hat zwei neue Tablets vorgestellt, welche Ende September in den Handel kommen. Das Lenovo Tab P12 richtet sich gemäss Lenovo vor allem an Schüler und Studenten. Die integrierten Lern- und Spielmethoden machen es zu einem passenden Begleiter in der Schule oder im Alltag. Das Gerät verfügt über einen 12,7-Zoll-Touchscreen mit einer Auflösung von 2944 x 1840 Pixel, welcher eine Splitscreen-Funktion unterstützt. Damit können zwei Apps miteinander genutzt werden. Das Gerät verfügt über vier oder acht Gigabyte RAM und 128 Gigabyte internen Speicher. Der 10'200 mAh fassende Akku soll laut Lenovo für bis zu 10 Stunden Videowiedergabe reichen. Darüber wird ist das Tablet mit dem Lenovo Tab Pen Plus ausgeliefert, welches sich für handschriftliche oder kreative Gestaltungen anbietet. Um die Augen auch bei langer oder abendlicher Nutzung zu schonen, verfügt das Display über einen speziellen Lesemodus, welcher die Beleuchtung so anpasst, dass das blaue Licht möglichst reduziert oder gänzlich eliminiert wird. Das Tab P12 wird inklusive Pen und Tastatur ab 419 Franken zu haben sein.Beim Lenovo Tab M10 5G ist der Name Programm. Das Tablet mit integrierter 5G-Konnektivität richtet an User, die stets auf eine performante Internetverbindung angewiesen sind. Das Tablet ist insbesondere für den mobilen Gebrauch konzipiert und verfügt über ein verhältnismässig kleines 10,61-Zoll-Display mit Full-HD-Auflösung. Darüber hinaus ist es nach IP52 gegen Staub und Spritzwasser geschützt, wenn es draussen verwendet wird. Das M10 5G ist mit vier oder sechs Gigabyte RAM und mit 128 Gigabyte internem Speicher lieferbar. Der Akku mit einer Kapazität von 7700 mAh soll für 12 Stunden Dauerbetrieb ausreichen. Die Preise für das handliche Tablet beginnen bei 329 Franken. (adk)