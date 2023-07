Google bindet generative KI in Vertex AI ein

21. Juli 2023 - Googles Vertex AI nutzt ab sofort generative KI. Damit können Kunden basierend auf ihren eigenen Daten KI-Applikationen entwickeln, die einen Mehrwert für ihr Geschäft schaffen sollen.

Google hat die allgemeine Verfügbarkeit von generativer KI auf Vertex AI bestätigt. Kunden von Google Cloud erhalten somit Zugang zu den jüngsten Plattformfunktionen für die Erstellung und den Betrieb von kundenspezifischen generativen KI-Anwendungen. Dies schreibt Google in einem Blog-Post. Entwickler sind in der Lage, auf das Textmodell PaLM 2, die Einbindungs-API für Text und andere Basismodelle im Model Garden zuzugreifen. Damit will es Google seinen Kunden erleichtern, auf eigenen Daten basierende KI-Anwendungen zu erstellen. Konkret stellt Google das sogenannte Modell Garden sowie Generative AI Studio zur Verfügung.Mit Model Garden können Kunden auf die Basismodelle von Google und seinen Partnern zugreifen und mit ihnen experimentieren. Es stehen gemäss Google über 60 Modelle zur Wahl. Zusätzlich stellt Google auch das Codey-Modell für Code-Vervollständigung und -Generierung in einer öffentlichen Vorschau zur Verfügung. Mit Generative AI Studio können Kunden eine breite Palette von Tools nutzen. Dank diversen Tuning-Methoden für grosse Modelle kann die Entwicklung kundenspezifischer generativer KI-Anwendungen deutlich schneller vonstattengehen. (adk)