Experis startet mit Bildungsprogramm für interne Mitarbeiter und IT-Neueinsteiger

19. Juli 2023 - Der Personaldienstleister Experis bringt sein bereits etabliertes Bildungsprogramm Experis Academy in die Schweiz. Damit soll der Fachkräftemangel bekämpft werden, indem Neueinsteiger praxisnahe Bildung bekommen und interne Mitarbeiter weiter gefördert werden.

Experis, eine Tochter des Personaldienstleisters Manpower Group, hat mit einem dedizierten Bildungsprogramm für IT-Fachkräfte in der Schweiz gestartet. Das Experis Academy genannte Programm setzt sich laut einer Mitteilung zum Ziel, ein Schulungsportfolio anzubieten, von dem sowohl erfahrene Mitarbeiter als auch IT-Neueinsteiger profitieren können. Denn 73 Prozent der Schweizer IT-Unternehmen haben laut einer eigenen Studie Probleme, passende Fachkräfte zu finden. Die Etablierung der Academy in der Schweiz sei damit eine Reaktion auf ein starkes Marktbedürfnis im Land. Mit der Experis Academy hat der Personaldienstleister bereits ausgiebig Erfahrung: Das Programm wurde 2009 ins Leben gerufen und hat gemeinsam mit 25 Partnern bereits mehr als 350 Kurse konzipiert. Man zähle mittlerweile mehr als 4500 Studenten.

Inhaltlich gibt es daher einen grossen Fächer an Kursen. Unter anderem kann man sich in den Bereichen Full Stack Java, Full Stack C# und .Net, Frontend- und Backend-Entwicklung, Datenanalyse und Data Engineering, Salesforce, Hermes 22, Servicenow, Agile/PM/Scrum, UX/UI Design, SAP-Module, Künstliche Intelligenz und Servicenow-Training weiterbilden. Das Programm setzt dabei auf 3 Monate intensive Schulung mit einer anschliessenden 12-monatigen Spezialisierungsphase in der Praxis, im Rahmen dessen die Studenten natürlich auch Lohn bekommen. Weiter gibt es auch ein Upskilling-Programm, welches für interne Mitarbeiter angeboten wird. Die Programme werden in Inhalt und Dauer individuell und auf die spezifischen Bedürfnisse des Unternehmens zugeschnitten."Die Experis Academy bereichert und vervollständigt das Dienstleistungsangebot von Experis Switzerland. Unsere Aus- und Weiterbildungsprogramme fokussieren sich auf die Entwicklung der wichtigsten Ressource: die Arbeitskräfte. Wir sind uns der Bedeutung einer kontinuierlichen Kompetenzerweiterung bewusst und möchten unserer Kundschaft und Kandidaten die Möglichkeit bieten, ihr Potenzial durch gezielte Schulungs- und Entwicklungsprogramme voll auszuschöpfen", so Peter Wassmer, Country Manager von Experis Switzerland.Infos zur Experis Academy finden sich hier. (win)